В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина

Соответствующую резолюцию внес глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел.

Законодатель назвал предпринимателя «марионеткой Путина с длинной историей подрыва безопасности и интересов США» — слова Энгела приводит пресс-служба комитета.

В позапрошлом году Пригожин и «Агентство интернет-исследований» были обвинены во вмешательстве в американские выборы. Несколько месяцев назад дело против бизнесмена было закрыто из-за того, что его компания не представлена в США и не может понести наказание. Сам Пригожин говорил о планах взыскать 50 миллиардов долларов за незаконное преследование.