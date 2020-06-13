Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Все необходимые сведения государственные органы должны получать друг от друга, в рамках межведомственного взаимодействия – это следует из распоряжения, подписанного премьером Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на сайте правительства. Поясняется, что ряд выплат назначается на региональном уровне, где органы исполнительной власти могут не иметь некоторых сведений, позволяющих достоверно судить о том, нуждается ли гражданин в государственной поддержке.