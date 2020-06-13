Компания SpaceX планирует сегодня отправить на орбиту очередную партию спутников для проекта Starlink

С их помощью Илон Маск намерен в будущем обеспечить жителей планеты высокоскоростным интернетом.

Ещё 60 космических аппаратов должна запустить SpaceX. С учётом спутников, которые уже находятся на орбите, их число превысит 500. Это крупнейшая в мире орбитальная группировка. И это уже девятый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года в рамках проекта Starlink. Это спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Впрочем, аппаратов, которые находится на орбите сейчас, для этого пока недостаточно. В компании намерены отправить около 12-ти тысяч спутников. SpaceX уверяет, что в этом году они обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а в следующем охватят почти всю планету. Аппараты должна вывести на орбиту тяжёлая ракета-носитель Falcon 9. Ее первая ступень до этого дважды использовалась для доставки грузов на борт Международной космической станции. Запуск состоится с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, около часа дня по Москве.

Проект по обеспечению населения Земли скоростным интернетом оценивается в 10 миллиардов долларов.