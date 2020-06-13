Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова

Актер обещал его родным материальную помощь, если ее согласятся принять.

«Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу. Хотя знаю, что не простят.

Я конечно помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну может потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить.

И конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил.

Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое его семье… Я не понимаю, как дальше жить».

Авария произошла в понедельник. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался в больнице. В крови актера обнаружили высокую дозу алкоголя и следы наркотиков.

Накануне прощения у семьи погибшего попросила и дочь Ефремова Анна Мария. Она обратилась к родным Захарова через сайт Wonderzine, сказав, что пыталась связаться с ними, но ей никто не ответил. Ранее газета «Московский комсомолец» писала, что банк заблокировал карту вдовы Захарова, на которую сочувствующие перечисляли деньги.