Свыше 8,5 тысяч заболевших коронавирусом в России выявили за последние сутки

Таковы данные оперативного штаба.

В регионах-лидерах по числу заболевших коронавирусом прирост остается стабильным. В Москве – около 1,5 тысяч человек за сутки, в Подмосковье – свыше 700. Более двух сотен заразившихся за день – в Санкт-Петербурге, Воронежской и Нижегородской областях, а также Свердловской области, где количество новых случаев, по официальным данным, уменьшилось.

Общий прирост по стране уже почти две недели не превышает 9 тысяч заболевших в сутки, но и не опускается ниже 8 тысяч с начала мая. Помимо этого, уже почти в половине регионов власти зафиксировали свыше 3 тысяч больных коронавирусом.

Выздоровели за сутки, по официальным данным, около 5 тысяч человек, умерли чуть более сотни – почти в два раза меньше, чем днем ранее.

Всего в России, по данным оперативного штаба, с начала эпидемии выявили 520 тысяч заболевших коронавирусом.