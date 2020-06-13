Со вторника в европейскую часть России может вернуться аномальная жара

В Москве по прогнозам синоптиков воздух прогреется до +30 градусов и выше. Об этом агентству ТАСС сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Таким образом в западной половине региона температура будет выше нормы примерно на 4 градуса, в восточной – на 2.