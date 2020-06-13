Британские авиакомпании подали в суд на правительство страны

Как сообщает агентство Блумберг, перевозчики требуют, чтобы власти отменили двухнедельный карантин для пассажиров, прибывающих в Соединенное королевство. Эти правила, по мнению компаний, окажут «разрушительное влияние на британский туризм и экономику в целом и уничтожат тысячи рабочих мест». По существующим ранее нормам, обязанность находиться на карантине распространялась только на приезжих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Компания British Airways утверждает, что из-за новых правил ежедневно теряет по 25 миллионов долларов.
2020-06-13T11:33:31+03:00
2020-06-13T11:33:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 13 июня 2020
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