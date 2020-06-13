Британские авиакомпании подали в суд на правительство страны

Как сообщает агентство Блумберг, перевозчики требуют, чтобы власти отменили двухнедельный карантин для пассажиров, прибывающих в Соединенное королевство. Эти правила, по мнению компаний, окажут «разрушительное влияние на британский туризм и экономику в целом и уничтожат тысячи рабочих мест». По существующим ранее нормам, обязанность находиться на карантине распространялась только на приезжих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Компания British Airways утверждает, что из-за новых правил ежедневно теряет по 25 миллионов долларов.