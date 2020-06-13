Следователи проверят уголовное дело калининградских врачей

Соответствующее поручение дал руководитель ведомства Александр Бастрыкин после того, как накануне глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль напомнил Владимиру Путину о расследовании и сказал, что готов выступить в суде.

Уголовное дело было заведено в позапрошлом году. По версии следствия, неонатолог Элина Сушкевич, выполняя поручение главврача Елены Белой, ввела недоношенному ребенку смертельную дозу сульфата магния, после чего тот скончался. Это якобы было сделано, чтобы не портить статистику больницы. В поддержку медиков выступили их коллеги, назвавшие обвинения абсурдными.