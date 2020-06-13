Aкционеры Белгазпромбанка заявили о незаконности назначения нового исполняющего обязанности председателя его правления

Российские акционеры Белгазпромбанка заявили о незаконности назначения нового исполняющего обязанности председателя его правления. Эти назначения на уходящей неделе сопровождались задержанием членов правления белорусского банка.

Масштабные следственные действия в Белгазпромбанке, принадлежащем «Газпрому» и Газпромбанку, в пятницу вылились в задержание 15 менеджеров финансового учреждения. Российские акционеры говорят о нарушениях как внутрибелорусского законодательства, так и Договора о Евразийском экономическом союзе, что затрагивает интересы Москвы. Бывший руководитель банка Виктор Бабарико решил баллотироваться в президенты страны. На этом фоне Департамент финансовых расследований комитета государственного контроля Белоруссии возбудил уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств. Сам Виктор Бабарико в настоящее время в рамках расследования «процессуального статуса не имеет». Он уже заявил, что сложившаяся вокруг банка ситуация носит заказной политический характер. Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне сообщил, что лично дал поручение провести проверку работы Белгазпромбанка и жестко раскритиковал Виктора Бабарико, руководившего банком два десятка лет, не называя его имени. Менеджмент учреждения он назвал «шайкой-лейкой».

Виктор Бабарико уже заявил, что не намерен отказываться от выдвижения своей кандидатуры на выборах президента Белоруссии. Они назначены на 9 августа. Регистрация кандидатов должна завершиться к середине июля.