Министерство транспорта не исключило снижения тарифов РЖД на перевозку нефти

Ранее это предлагал сделать глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Перевозка нефти может стать дешевле в 2-2,5 раза: такой льготный тариф РЖД могут установить на два года – время, пока будет действовать сделка ОПЕК+ по сокращению добычи сырья. Об этом в Министерстве транспорта рассказали интернет-изданию РБК. Однако там пояснили: снижение тарифов приведет к потерям в доходах РЖД. Поэтому, полагают чиновники, прежде чем их устанавливать, необходимо определить источник компенсации перевозчику его возможных потерь. Министр транспорта Евгений Дитрих, к слову, входит в совет директоров РЖД.

Речь идет о возможном возврате тарифов на перевозку нефти на уровень 2008 года. Глава нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин в разговоре с президентом Владимиром Путиным говорил, что это поможет отрасли на фоне падения цен на нефть, которые в мае в рублях снижались как раз на уровень 12-летней давности. После этого глава государства поручил проработать вопрос снижения тарифов РЖД и «Транснефти» до середины июня.

В РЖД ранее уже выступали против льготных тарифов на перевозку нефти без дополнительных мер в нефтяном секторе вроде корректировки акцизов и снижения цен на топливо.