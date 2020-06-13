В Пекине закрыли крупнейший рынок

Там вновь зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Торговый зал оптового рынка «Синьфади» решили закрыть после подтверждения коронавируса у двух сотрудников Главного исследовательского центра мясной продукции Китая. Источником заражения могла стать доска для разделки импортированного лосося. Теперь все сотрудники рынка обязаны сдать анализы на COVID-19. Эпидемиологическая служба проводит дезинфекцию на территории южного района, где находились инфицированные. Вместо закрытого рынка установят палатки и временные павильоны, где можно будет покупать продукты.

В целом за последние два дня в Пекине выявили три новых случая коронавируса. Двое из них в последнее время не выезжали за пределы Пекина, а один заболевший из них ездил в город Циндао. Всего в Китае за сутки зафиксировали семь новых случаев заражения COVID-19.

Коронавирус начал свое распространение по миру с китайского города Ухань.