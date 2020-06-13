За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса

Число зараженных коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 520 тысяч.

За прошедшие сутки в стране было зафиксировано еще более 8,5 тысяч случаев – такие данные приводит оперативный штаб. Из них наибольшее количество новых инфицированных в Москве – почти полторы тысячи. Число жертв пандемии увеличилось на 114 человек и превысило 6800.

Как отмечает агентство ТАСС, коэффициент распространения инфекции третий день держится на отметке 0,98. Этот показатель позволяет судить о том, сколько человек в среднем успевает заразить один пациент до его изоляции.