Штаб-квартира ООН продолжит работать в удаленном режиме по меньшей мере до конца июля

Общее число сотрудников международной организации, зараженных коронавирусом приближается к тысяче – это следует из сообщения в твиттере. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш принят решение о продлении дистанционного режима работы после консультаций с медицинскими службами. Сотрудники штаб-квартиры ООН находятся дома с марта.
2020-06-13T10:33:54+03:00
2020-06-13T10:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 13 июня 2020
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