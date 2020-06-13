Штаб-квартира ООН продолжит работать в удаленном режиме по меньшей мере до конца июля

Общее число сотрудников международной организации, зараженных коронавирусом приближается к тысяче – это следует из сообщения в твиттере. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш принят решение о продлении дистанционного режима работы после консультаций с медицинскими службами. Сотрудники штаб-квартиры ООН находятся дома с марта.