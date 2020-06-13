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Эксклюзив Эха 10:32, 13 июня 2020

«Газпром» назвал незаконной смену руководства Белгазпромбанка

В финансовой организации на днях прошли обыски, а Комитет государственного контроля Белоруссии возбудил дело в отношении бывших и нынешних сотрудников в создании ОПГ для вывода денег за рубеж. Сайт Tut.by сообщил, что руководить банком предложили Надежде Ермаковой – бывшей главе Нацбанка страны. Бывший руководитель Белгазпромбанка вышел из состава правления в прошлом месяце после объявления о намерении баллотироваться на пост главы государства.

«Белгазпромбанк» и кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико не представляют интересы России и никогда не имели политических контактов с руководством «Газпрома». Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказал сам Виктор Бабарико.

Он добавил, что всю жизнь живет в Белоруссии и знает нюансы проведения выборов в этой стране, поэтому заранее был готов к провокациям.

Президент Александр Лукашенко сказал, что дело было заведено по его поручению, однако отверг связь между расследованием и грядущими выборами.  



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