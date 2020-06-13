Рейтинг самых высокооплачиваемых гендиректоров американских компаний впервые возглавила женщина

Глава производителя компьютерных комплектующих AMD Лиза Су заработала за год почти 60 миллионов долларов – пишет газета «КоммерсантЪ». В первую тройку лидеров также попали гендиректора телесети Discovery и медиаконгломерата Disney. Всего в списке более 300 топ-менеджеров, 20 из них женщины. Рейтинг составляется на протяжении вот уже почти 10 лет. В нем рассматриваются публичные компании США из индекса S&P 500.
2020-06-13T10:06:23+03:00
2020-06-13T10:06:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:06, 13 июня 2020
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