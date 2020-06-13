Служба безопасности Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков

Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков. Информация, послужившая поводом к дипломатическому скандалу с Москвой, как признали власти европейской страны, оказалась вымышленной.

Следствие называет произошедшее «простой и грустной историей о враждебности и зависти» между двумя сотрудниками посольства России в Праге. Один из них, по данным службы безопасности и информации страны, направил анонимное электронное письмо из-за желания навредить своему коллеге. В тексте говорилось, что российский дипломат доставил в Чехию яд рицин. Сведения признаны ложными, но информация попала на страницы местных СМИ — журнал Respekt писал, что Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу, и якобы россиянин с дипломатическим паспортом и ядом может готовить покушения на мэра Праги и чиновников муниципалитетов чешской столицы. Позже премьер Чехии Андрей Бабиш признал, что это полный вымысел. Тем не менее, двух сотрудников российского посольства было решено выслать из страны. Как отмечается в сообщении чешской спецслужбы, сами дипломаты не воспользовались возможностью тихо и спокойно, без огласки, покинуть страну.

В российской дипмиссии в Чехии ноту о высылке своих сотрудников ранее назвали провокацией. В связи со скандалом в Москве заявили, что пространство для конструктивного диалога между нашими странами становится все меньше.