В Казани ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва на газораспределительной станции

Там уже около 12 часов пытаются потушить возникший пожар.

В результате взрыва в газохранилище горит один из резервуаров. Его объем – 170 кубометров. Пожару присвоили четвертый уровень сложности из пяти возможных. Высота огня некоторое время назад достигала 50 метров, но сейчас она немного уменьшилась – по словам спасателей, все из-за того, что в резервуаре уменьшилось давление.

На место случившегося выехала крупная группировка пожарных – около 200 человек. Однако пока им удается лишь не допустить возгорания еще более двух десятков резервуаров с газом. При этом они уверяют: угрозы того, что огонь перекинется на жилые дома, нет.

Уже известно, что в результате взрыва газа погиб один человек. Власти ранее говорили, что пострадали три человека, однако сейчас в Минздраве Татарстана говорят о двух раненых. Как передает агентство ТАСС, их госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу с ожогами. Их жизни, по словам врачей, ничего не угрожает, но их состояние оценивается как средней тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Известно, что казанская газораспределительная станция, на которой произошел взрыв, принадлежит компании «Газпром сжиженный газ».