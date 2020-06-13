Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить уголовное дело калининградских врачей

Медиков обвиняют в убийстве новорожденного.

В центре внимания главы СК оказалось дело в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой. Сотрудникам центрального аппарата поручено изучить все обстоятельства и доложить руководству. Проверку проведут в рамках ведомственного контроля, однако представителям СК указано не вмешиваться в компетенцию суда.

Скандал разразился в роддоме № 4 Калининградской области. По версии следствия, врачи решили убить младенца, который родился недоношенным, чтобы не портить статистические показатели и сэкономить ресурсы больницы. Это произошло в ноябре 2018 года. Ребенок родился на раннем сроке беременности массой около 700 граммов.

Медиков обвинили по статьям об убийстве малолетнего, а главного врача еще и в превышение должностных полномочий.

В поддержку обвиняемых выступил «Альянс врачей», Фонд помощи недоношенным детям, а также главные врачи московских больниц.