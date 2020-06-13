Киноакадемия США зафиксировала число номинатов на премию «Оскар» за лучший фильм

Бороться за статуэтку теперь будут строго 10 фильмов – говорится на сайте организации. По старым правилам претендовать на награду могли от 5 до 10 картин. В последние годы у «Оскара» было по 8-9 номинантов.

Кроме того, киноакадемия намерена разработать новые стандарты отбора фильмов. Предполагается, что работы, претендующие на участие в церемонии, будут показываться онлайн в течение всего года. Это должно уравнять шансы создателей фильмов и обеспечить возможность просмотра всех потенциальных номинантов.