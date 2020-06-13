В Великобритании пройдет акция против осквернения памятников

Ряд монументов по всей стране подверглись нападениям в ходе антирасистских выступлений.

На улицы планируют выйти сторонники правых движений. Их цель – сохранить культурное наследие страны и поддержать патриотическое единство в противовес антирасистским демонстрациям, пишет газета The Guardian. Акция получила название «Защитим наши памятники». Ее участники утром соберутся у монумента Уинстону Черчиллю в Вестминстере. Неизвестные облили его краской, обвинив бывшего премьер-министра Великобритании в расизме. Организаторы также призывают своих сторонников приходить к памятникам общественным деятелям по всей стране, чтобы не допустить новых случаев вандализма со стороны участников акций против расизма. Полиция также готовится к уличным выступлениям и не исключает возникновения столкновений сторонников антифашистов и правых.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что некоторые памятники времен империи могут быть демонтированы.