Бразилия стала второй страной в мире по количеству умерших от коронавируса

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в латиноамериканской стране жертвами пандемии стали уже больше 41 тысячи человек – по этому показателю Бразилия опередила Великобританию. По числу зараженных она также на втором месте после Соединенных Штатов – здесь больше 800 тысяч инфицированных, в США – больше двух миллионов.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом в Бразилии постепенно смягчаются ограничения, введенные в марте.