Минюст США выпустит расширенную версию доклада о вмешательстве России в американские выборы

Об этом само министерство уведомило федеральный суд столичного округа Колумбия – сообщает агентство Блумберг. В опубликованных материалах будет больше информации о роли бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна. Он был приговорен почти к 3,5 годам тюрьмы по обвинению в даче ложных показаний, запугивание свидетеля и попытки помешать расследованию. Расширенная версия доклада будет выпущена к 19 июня.