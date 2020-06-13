Минюст США выпустит расширенную версию доклада о вмешательстве России в американские выборы

Об этом само министерство уведомило федеральный суд столичного округа Колумбия – сообщает агентство Блумберг. В опубликованных материалах будет больше информации о роли бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна. Он был приговорен почти к 3,5 годам тюрьмы по обвинению в даче ложных показаний, запугивание свидетеля и попытки помешать расследованию. Расширенная версия доклада будет выпущена к 19 июня.
2020-06-13T09:31:52+03:00
2020-06-13T09:31:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2659648-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:31, 13 июня 2020
Загрузка комментариев...