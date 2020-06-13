Британские авиакомпании подали в суд на правительство страны

Они требуют отмены двухнедельного карантина для прибывающих пассажиров, пишет агентство Bloomberg. Новые правила действуют в стране с 8 июня. С этого времени все приезжающие должны также указывать свои контактные данные и адрес места изоляции. По мнению авиаперевозчиков, план правительства «окажет разрушительное влияние на британский туризм и экономику в целом и уничтожит тысячи рабочих мест». Они требуют, чтобы правительство вернулось к старым правилам, согласно которым двухнедельный карантин был обязательным только для тех, кто приезжал в Великобританию из стран с «высоким риском».