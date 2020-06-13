Режим ЧС введен из-за крупного пожара в Казани

Там произошел взрыв и пожар на газораспределительной станции «Газпром сжиженный газ». В результате загорелся один из 24 резервуаров с газом объемом 200 кубометров. Погиб один человек, по разным данным, двое или трое пострадали. Это случилось накануне около 10 вечера. Факельное горение, высота которого достигала 50 метров, продолжается до сих пор, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Пожарные подразделения защищают от огня соседние емкости. В тушении участвуют около 200 человек и 60 единиц техники, в том числе два пожарных поезда. Возбуждено уголовное дело.