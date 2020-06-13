В одном из районов на юге Пекина ввели режим военного положения

На расположенном там крупнейшем оптовом рынке «Синьфади» обнаружен коронавирус. Инфекцию нашли на доске для разделки лосося. Руководство рынка распорядилось провести тестирование всех работников, общее число которых достигает порядка 10 тысяч человек. Выявлены 45 инфицированных COVID-19.