В Белоруссии задержаны 15 топ-менеджеров Белгазпромбанка, в том числе бывших

Возбуждены два уголовных дела — об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. В банке прошли обыски. В Комитете государственного контроля республики заявили о наличии убедительных доказательств причастности к противоправной деятельности бывшего председателя правления финансовой организации, а ныне претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Налицо все признаки воздействия по политическим мотивам, это может иметь плохие последствия для самого президента. Такое мнение «Эху Москвы» высказал белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.

Масштаб общественного недовольства и возможные изменения в политической структуре предсказать невозможно, добавил Артем Шрайбман.