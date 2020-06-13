СК возбудил уголовное дело против дагестанских полицейских по обвинению в угрозе убийством местной жительнице

Следственный комитет возбудил уголовное дело против дагестанских полицейских по обвинению в угрозе убийством местной жительнице.

Пострадавшая – жительница Хасавюрта Юлдуз Курашова. По данным правозащитной организации «Комитет против пыток», она пожаловалась на то, что ее избили двое оперативников уголовного розыска – Шамиль Алиев и Рамазан Сайпулаев. Произошло это еще в конце марта.

По словам Курашовой, полицейские посадили ее в свою машину и доставили в отдел, где не только били, но и вымогали деньги, в случае отказа угрожая подбросить наркотики или вовсе убить. Речь шла о сумме в 500 тысяч рублей. Деньги она отдала, но все равно на нее составили процессуальные документы о сбыте наркотиков. Как отмечает дагестанская газета «Черновик», силовики пытались ей вменить продажу противосудорожного лекарства «Лирика», которое в конце прошлого года правительство приравняло к «аптечным наркотикам».

На следующий день после случившегося, рассказала Курашова, она обратилась в больницу, где у нее выявили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и кровоподтеки. И хотя она пожаловалась на действия полицейских почти сразу, уголовное дело возбудили лишь неделю назад. На этом фоне, утверждает Курашова, братья подозреваемых шлют ей угрозы с требованием забрать заявление, а в противном случае – лишить родительских прав.

Накануне городской суд Хасавюрта отправил полицейских под домашний арест, несмотря на требования прокурора и следователя заключить их под стражу. Оперативникам вменили статью о превышении должностных полномочий с применением насилия.