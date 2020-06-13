Американская частная компания Rocket Lab вновь попытается запустить ракету Electron с разведывательными спутниками США

На орбиту также должны отправиться космические аппараты NASA и австралийского университета, сообщается на сайте компании.

Запуск трехступенчатой ракеты с миссией, получившей название Don't Stop Me Now, планируется осуществить со стартовой площадки в Новой Зеландии после 07:43 мск.

Первоначально старт планировался 11 июня, но был отменен в последний момент из-за штормового ветра в районе космодрома.

Данные о секретных американских спутниках не раскрываются.