В Германии выразили серьезную озабоченность по поводу возможных новых американских санкций против Северного потока

В Германии выразили серьезную озабоченность по поводу возможных новых американских санкций против строительства трубопровода «Северный поток — 2». В случае их введения они впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании, которые будут оказывать услуги страхования, модернизации трубопроводной сети или дооснащения судов-трубоукладчиков. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики ФРГ. «Это стало бы совершенным новшеством, если санкции будут направлены также против властей дружественных правительств или даже против самих правительств», — говорится в документе.

О том, что группа сенаторов США подготовила законопроект о новых санкциях против «Северного поток-2», стало известно 4 июня.