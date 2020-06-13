Троице-Сергиева лавра сегодня вновь открывается для прихожан после перерыва, связанного с угрозой коронавируса

Его жертвами, в частности, стали несколько монахов монастыря.

Вход на территорию Троице-Сергиевой лавры – крупнейшего монастыря РПЦ – как и в других храмах разрешат только с использованием масок и перчаток. В обители будут просить соблюдать социальную дистанцию и санитарные требования.

Ранее она сильно пострадала от эпидемии коронавируса. Вспышка инфекции там началась в конце апреля: сообщалось, к примеру, о нескольких десятках заболевших послушниках Троице-Сергиевой лавры. Подтверждал тяжелую ситуацию в монастыре и ректор находящейся на его территории Московской духовной академии епископ Питирим. Он говорил, что коронавирусом заболевали «лучшие священнослужители». Болезнь была выявлена также у него самого, и у наместника Лавры епископа Парамона, добавлял Питирим.

При этом пасхальные богослужения в апреле здесь прошли, но, как говорят в Духовной академии, буквально под давлением верующих. В результате почти три месяца Лавра находилась на карантине. За это время от коронавируса умерли по меньшей мере 6 насельников монастыря.

Троице-Сергиева лавра откроется для верующих значительно позже, чем это произошло в Москве и Подмосковье. Многие храмы стали доступны для посетителей еще в конце мая – начале июня.