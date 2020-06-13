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Эксклюзив Эха 07:03, 13 июня 2020

Виктор Бабарико не будет призывать своих избирателей к протестам, если его начнут преследовать по политическим мотивам

Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико не будет призывать своих избирателей к протестам, если его начнут преследовать по политическим мотивам. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Я категорический противник силовых методов решения проблем. И пока мы можем работать в правовом поле — а правовое поле все-таки не подразумевает «майдана» — мы будем это делать. Мы идем на выборы 9 августа», — сказал В.Бабарико.
Он затруднился предположить, как будут развиваться события, «если вдруг ситуация выйдет из-под контроля и его задержат». «То есть фактически я не смогу каким-то образом контролировать и вдохновлять или наоборот отговаривать людей. Я не знаю, что будет», — пояснил В.Бабарико.
С его точки зрения, народ уже недоволен властью из-за ее действий во время коронавируса. «Правда в том, что власть не понимает: той Белоруссии, которая была до 12 мая, уже нет. В Белоруссии проснулись сомнения и не от того, что говорю я, а из-за неадекватных действий в рамках пандемии, когда фактически власть стремилась к распространению пандемии и не вводила хотя бы какие-то разумные ограничения. Это было настолько унизительно и опасно для народа, что стало последней каплей, которая заставила Белоруссию встряхнуться», — считает В.Бабарико.
Он добавил, что не исключает протестов в целом. «Если вдруг народ Белоруссии выйдет на площадь без моего призыва, и это будут люди, которые отдали голос за меня, то я, естественно, буду с народом — с людьми, которые меня поддерживают. Но сам я буду прилагать максимум усилий, чтобы смена режима в Белоруссии прошла без кровавых или силовых столкновений», — заключил В.Бабарико.



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