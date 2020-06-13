В Белоруссии задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка

Их подозревают в отмывании денег и неуплате налогов. Комитет госконтроля страны считает, что внутри принадлежащей Газпрому и Газпромбанку финансовой организации существовала группа, которая выводила деньги за границу. В причастности к преступлениям подозревают и бывшего руководителя банка Виктора Бабарико, намеренного участвовать в предстоящих в августе президентских выборах.

Он пытается обвинить в давлении действующую власть, однако интерес к нему правоохранительных органов оправдан, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко также отверг теории о политическом преследовании Бабарико.

Претензии к топ-менеджменту «Белгазпромбанка» со стороны властей возникли только после объявления его бывшего главы о намерении баллотироваться в президенты. Об этом в интервью «Эху» рассказал сам Виктор Бабарико.

Виктор Бабарико добавил, что, выдвигаясь кандидатом, он был готов к провокациям и не намерен теперь сдаваться.

Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который намерен баллотироваться в президенты Белоруссии, отверг обвинения в том, что он является «кандидатом от Кремля».

В эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» Виктор Бабарико подчеркнул, что в том числе никогда не имел политических контактов с руководством «Газпрома».

«Если посмотреть мои материалы, интервью и все остальное — интересным образом в российской прессе почему-то всю жизнь меня называли наоборот и задавались вопросом: как так, самый главный националист Белоруссии на деньги «Газпрома» делает что-то для развития культуры своей страны? И вдруг так неожиданно все поменялось. Поэтому, мне кажется, это надуманная история», — сказал В.Бабарико.

Он также отметил, что «если взять баланс «Белгазпромбанка» и объемы «Газпрома», то можно увидеть, что данный банк никак не может быть активом, значимым для «Газпрома». «Поэтому у нас исключительно акционерные отношения — экономические. Я смеюсь — я Алексея Миллера три раза в жизни видел и два раза из них здоровался за руку. То есть «Белгазпромбанк» не входит ни по объему, ни по своим задачам в интересы «Газпрома», тем более в плане политики. Мы никогда ей не занимались, и я в том числе», — подчеркнул В.Бабарико.

Он добавил, что всю жизнь живет в Белоруссии и знает нюансы проведения выборов в этой стране, поэтому заранее был готов к провокациям.

«Белгазпромбанка» действует в Белоруссии с 1990 года. «Газпрому» и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.