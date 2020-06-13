В Великобритании сторонники правых движений за защиту культурного наследия планируют выйти на улицы на акции патриотического Единства в противовес антирасистским демонстрациям, в ходе которых вандалы оскверняют памятники

Не исключены столкновения протестующих с противниками расизма, сказал в нашем эфире научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов.

Власти Лондона закрыли щитами памятник Черчиллю. В черном списке из 60 памятников оказался и один из символов британской столицы — памятник командующему британским флотом и вице-адмиралу Горацио Нельсону (1758-1805), установленный на Трафальгарской площади.