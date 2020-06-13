Возгорание сжиженного газа в Казани началось после взрыва в здании операторной хранилища

Оно в результате происшествия обрушилось. Из-под обломков извлекли двух пострадавших и одного погибшего, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Пожар начался минувшим вечером на газораспределительной станции «Газпром сжиженный газ». Пожарные охлаждали место возгорания, чтобы огонь не распространился на соседние емкости. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.
2020-06-13T06:32:32+03:00
2020-06-13T06:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:32, 13 июня 2020
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