Возгорание сжиженного газа в Казани началось после взрыва в здании операторной хранилища

Оно в результате происшествия обрушилось. Из-под обломков извлекли двух пострадавших и одного погибшего, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Пожар начался минувшим вечером на газораспределительной станции «Газпром сжиженный газ». Пожарные охлаждали место возгорания, чтобы огонь не распространился на соседние емкости. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.