Четыре рейса привезут сегодня россиян на родину из-за границы

Самолеты прилетят из Индии, Таиланда, Великобритании и Киргизии.

Из Гоа самолет направится сначала в Москву, а потом в Ростов-на-Дону, из Бангкок рейсы запланированы по такому же маршруту, из Лондона и Оша лайнеры проследуют в российскую столицу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ». Самолеты принимают в России с соблюдением всех мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса. Пассажиры проходят обязательные проверки с измерением температуры и изучения общего состояния здоровья. График вывозных маршрутов разработан на все ближайшие дни и последовательно дополняется. В Росавиации отмечали, что программу по возвращению россиян могут расширить. Фактическая загрузка рейсов будет известна после регистрации желающих улететь из-за границы на портале госуслуг и получения данных о включении их в вывозные списки.

Начиная с 20 марта в Россию вернулись около 200 тысяч человек.