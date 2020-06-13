Один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани

Взрыв произошел около 10 вечера на газораспределительной станции «Газпрома». В результате произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубометров. Происходило факельное горение высотой до 50 м. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. В тушении участвуют почти 200 человек и около 60 единиц техники, включая два пожарных поезда. Работает передвижная лаборатория. По ее данным, превышения предельно допустимой концентрации углеводородов нет. Угрозы населенным пунктам тоже нет. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти. Возбуждено уголовное дело.