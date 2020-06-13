Франция с 15 июня откроет границы для путешественников из стран ЕС и некоторых других европейских государств

Об этом говорится в совместном заявлении МИД и МВД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Уточняется, что будут сняты все введенные для борьбы с COVID-19 транспортные ограничения на пересечение внутренних границ, а также для прибывающих из Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана. Гражданам этих стран не нужно будет иметь при себе сертификат об отсутствии коронавируса, а также отправляться на 14-дневный карантин. Власти Франции также сообщили о постепенном открытии внешних границ стран Шенгенского соглашения с 1 июля.
2020-06-13T05:11:43+03:00
2020-06-13T05:11:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 13 июня 2020
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