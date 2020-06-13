В Чечне возобновились коллективные пятничные молитвы

Закрытые в период пандемии мечети готовы принять прихожан при условии строгого соблюдения мер защиты от коронавируса, — написал на своей странице в сети «ВКонтакте» глава республики Рамзан Кадыров. 5 июня в 17 крупных мечетях региона впервые с момента введения ограничений были проведены коллективные молитвы.