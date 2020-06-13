В Чечне возобновились коллективные пятничные молитвы

Закрытые в период пандемии мечети готовы принять прихожан при условии строгого соблюдения мер защиты от коронавируса, — написал на своей странице в сети «ВКонтакте» глава республики Рамзан Кадыров. 5 июня в 17 крупных мечетях региона впервые с момента введения ограничений были проведены коллективные молитвы.
2020-06-13T05:09:40+03:00
2020-06-13T05:09:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 13 июня 2020
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