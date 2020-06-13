Новая версия доклада Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы США будет опубликована 19 июня

Расширенная версия доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года будет опубликована 19 июня. Об этом Министерство юстиции США проинформировало Федеральный суд в Вашингтоне, передает Bloomberg. В новом документе будет больше информации о бывшем советнике президента Дональда Трампа Роджере Стоуне и его роли в предполагаемом вмешательстве Москвы в избирательную кампанию.

В феврале Стоуна приговорили к 3 с лишним годам лишения свободы и штрафу 20 тысяч долларов. Суд счел, что он давал ложные показания конгрессу в попытке уберечь президента США от негативных последствий.