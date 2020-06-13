Омскому студенту грозит до 7 лет лишения свободы из-за комментария в интернете

Его обвиняют в публичном оправдании терроризма, сообщает региональный Следственный комитет. По данным следствия, 18-летний молодой человек на следующий день после теракта в мечетях Новой Зеландии дал положительную оценку действиям террориста. СК пишет, что обвиняемый признал вину и раскаивается в содеянном.

Напомню, 15 марта 2019 года в новозеландском Крайстчерче были расстреляны молящиеся мусульмане. Погибли более 50 человек, примерно столько же были ранены. До этого в Сети был опубликован манифест, автор которого объяснял, что совершает убийства из неприязни к исламу.