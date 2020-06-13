Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи водителя, погибшего в аварии с участием ее отца

Она обратилась к его близким через издание Wonderzine, отметив, что пыталась связаться с родными Сергея Захарова через его работодателя, однако ей никто не ответил. Накануне вечером прощения у семьи погибшего попросил сам Ефремов. Он также выразил желание помочь его близким.

Авария произошла в минувший понедельник на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Его водитель скончался в больнице. По данным прокуратуры, актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Сейчас он под домашним арестом.