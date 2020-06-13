Жаркая погода установится в центре Европейской части России с 16 июня

Температура будет на 2-4 градуса выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Москве со вторника ожидается 30-градусная жара.

Ранее синоптик говорил, что погода предстоящим летом на всей территории России будет переменчивой. В этом году жара будет чередоваться с холодом и дождями.