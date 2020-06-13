Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке продолжат работать в дистанционном режиме как минимум до конца июля

Об этом говорится в письме генсека организации Антониу Гутерриша дипломатическим миссиям, сообщает ТАСС. ООН с середины марта ограничила личное присутствие в здании штаб-квартиры лишь ключевым персоналом секретариата. Все заседания, в том числе Совета Безопасности и Генассамблеи, уже почти три месяца проходят по видеосвязи. Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в целом по всему миру коронавирусом заразились почти тысяча сотрудников организации.