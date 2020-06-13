Установлено место взрыва на газораспределительной станции в Казани

Он произошел в здании операторной, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. В результате произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубометров. Происходило факельное горение высотой до 50 м. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары, отметили в ведомстве. Группировка, участвующая в тушении, увеличена почти до 200 человек и 60 единиц техники, включая два пожарных поезда. Проложена магистральная линия, по которой подают воду от соседнего предприятия. Работает передвижная лаборатория. По ее данным, превышения предельно допустимой концентрации углеводородов нет.

Взрыв произошел около 22 часов на газораспределительной станции «Газпром сжиженный газ». Один человек погиб, двое госпитализированы. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных. Проводится охлаждение остальных 23 резервуаров. Угрозы населенным пунктам нет. Возбуждено уголовное дело.