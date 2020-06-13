Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова

Он заявил, что готов оказать помощь его родным, если они ее примут. При этом, подчеркнув, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить». Артист отметил, что «непростительно садиться по пьянке за руль». Он заявил также, что не собирается отмазываться, используя свои связи или знакомства.

Авария произошла в минувший понедельник на Смоленской площади. Автомобиль, за рулем которого находился артист, вылетела на встречную полосу. Погиб 57-летний водитель фургона. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии опьянения. Он находится под домашним арестом, ему может грозить до 12 лет тюрьмы.