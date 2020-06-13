Самый высокий в мире небоскреб — Бурдж-Халифа в Дубае — окрасился в цвета российского флага по случаю Дня России

Ролик подсвеченной башни размещен на странице ее администрации в Twitter. В подписи содержится пожелание русской общине праздничного дня. Высота Бурдж-Халифа 828 м. В здании 163 этажа. Фасад небоскреба подсвечивают по случаю различных торжественных дат.
2020-06-13T03:09:49+03:00
2020-06-13T03:09:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2659576-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:09, 13 июня 2020
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