Председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело калининградских врачей. Поручение дано «в рамках ведомственного процессуального контроля», говорится на сайте СК. Речь идет о деле в отношении неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача роддома Елены Белой. Их обвинили в убийстве новорожденного. В их поддержку ранее выступил «Альянс врачей», Фонд помощи недоношенным детям, а также главные врачи московских больниц. Накануне обратил внимание президента на это дело директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.