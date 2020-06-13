На месте пожара на газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение

Его тушат, параллельно занимаясь охлаждением стоящих рядом цистерн, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС. Взрыв и пожар произошли на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубометров на территории газораспределительной станции «Газпром сжиженный газ». Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана, один человек погиб, двое госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Районная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Экологи не выявили на месте превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.