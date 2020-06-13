Михаил Ефремов заявил о готовности помочь семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, если они согласятся принять его помощь. Он попросил прощения у его родных, а также у всех людей. Об этом артист сказал в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт». Он утверждает, что не собирается отмазываться, включать свои связи и знакомства, чтобы избежать наказания. Актер отметил, что «непростительно садиться по пьянке за руль», когда в результате гибнет невинный человек. Случившееся, по его словам, «не кино», которое можно перемотать назад.