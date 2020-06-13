Киноакадемия США объявила об изменении правил выбора номинантов в категории «Лучший фильм»

Начиная с 94-й церемонии «Оскар», т.е. со следующего года, их число будет фиксированным: ровно десять. До внесенных изменений количество фильмов могло быть значительно меньше. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии. Основной целью данного решения является повышение уровня репрезентативности на конкурсе. В последнее время организаторы кинопремии часто подвергаются критике за недостаточное внимание к работам чернокожих и азиатских авторов. Для решения этой проблемы все работники американской Киноакадемии будут на ежегодной основе проходить курсы по борьбе с неосознанной предвзятостью в суждениях.
2020-06-13T02:13:22+03:00
2020-06-13T02:13:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 13 июня 2020
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