Киноакадемия США объявила об изменении правил выбора номинантов в категории «Лучший фильм»

Начиная с 94-й церемонии «Оскар», т.е. со следующего года, их число будет фиксированным: ровно десять. До внесенных изменений количество фильмов могло быть значительно меньше. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии. Основной целью данного решения является повышение уровня репрезентативности на конкурсе. В последнее время организаторы кинопремии часто подвергаются критике за недостаточное внимание к работам чернокожих и азиатских авторов. Для решения этой проблемы все работники американской Киноакадемии будут на ежегодной основе проходить курсы по борьбе с неосознанной предвзятостью в суждениях.